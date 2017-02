Trumps Handelsminister Wilbur Ross nimmt Hürde im US-Senat locker

Der Weg des von Donald Trump nominierten Milliardärs Wilbur Ross an die Spitze des US-Handelsministeriums ist frei. Der 79-Jährige wurde am Montag vom US-Senat mit 72:27 Stimmen bestätigt. Ross wird eine einflussreiche Stimme im Wirtschafts-Team des neuen US-Präsidenten sein. So soll er die Neuverhandlungen des Handelsabkommens Nafta mit Mexiko und Kanada leiten. Ross hatte erklärt, er sei ausdrücklich für internationalen Handel. Die Partner müssten sich dabei aber an die in den USA geltenden Fairnessregeln halten. Das Vermögen von Ross wird auf 2,9 Milliarden Dollar geschätzt.