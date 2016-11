Ausschreitungen in Ankara. In der türkischen Hauptstadt protestierten am Freitag Dutzende Menschen gegen die Verhaftung von Politikern der prokurdischen Oppositionspartei HDP. Türkische Polizisten gingen mit Pfefferspray und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vor. Am frühen Morgen hatte die Polizei mehrere Politiker der HDP festgenommen, darunter die beiden Vorsitzenden. Auch in Deutschland löste das Vorgehen der Türkei Entrüstung aus. Vor dem Konsulat in Frankfurt am Main protestierten aufgebrachte Menschen, darunter viele Kurden gegen die Festnahmen. Als einige Demonstranten versuchten, die Straße zum Konsulat zu überqueren, kam es zu Rangeleien mit der Polizei. Die Empörung ist groß, auch bei Politikern in Europa. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier bestellte den türkischen Gesandten in Berlin ein. Der Kampf gegen Terrorismus dürfe keine Rechtfertigung dafür sein, die politische Opposition zum Schweigen oder hinter Gitter zu bringen, sagte Steinmeier in Berlin. Der nach Deutschland geflohene Ex-Chefredakteur der türkischen Zeitung "Cumhuriyet", Can Dündar, gibt der EU eine Mitschuld an der Entwicklung in der Türkei. Er habe die deutsche Regierung bereits im vergangenen gewarnt, dass die Situation alarmierend sei, sagte Dündar am Freitag im Interview mit Reuters TV in Berlin. "Sie heute 'alarmierend' zu nennen ist zwar gut - aber spät. Unglücklicherweise ist die Situation heute mehr als alarmierend. Es brennt bereits." Dündar sieht das Ende des Parlamentarismus in der Türkei. "Parlamentarier zu verhaften ist nichts anderes, als das Parlament zu bombardieren. Ohne Parlament, ohne Rechtsstaat, ohne eine freie Presse - was meinen Sie, was im Land übrig bleibt? Nur die Faschisten." Die Sorge vor einer Eskalation in der Türkei ist groß. Kurz nach den Festnahmen am Freitag ereignete sich in der Stadt Diyarbakir im Südosten des Landes ein schwerer Autobombenanschlag, bei dem laut Ministerpräsident Binali Yildirim acht Menschen starben und mehr als 100 verletzt wurden. Es handele sich um eine Tat kurdischer Extremisten, sagte Yildirim. Die verbotene Kurdische Arbeiterpartei PKK hat mit einer neuen Gewaltwelle gedroht.