Türkei droht Niederlande mit Konsequenzen

Der Konflikt zwischen den Niederlanden und der Türkei spitzt sich immer weiter zu. Die niederländischen Sicherheitskräfte gingen am Sonntagmorgen mit Wasserwerfern und Schlagstöcken gegen Erdogan-Anhänger vor. Rund 2000 Menschen hatten gegen das verhängte Einreiseverbot für den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam protestiert. "Die Niederlande versuchen, Spannungen zwischen den Muslimen und der türkischen Gemeinschaft in Europa anzuheizen. Das wird nicht gut für die Niederlande enden. Die gesamten Niederlande haben nicht einmal halb so viele Einerwohner wie die Stadt Istanbul." "Was soll man da sagen? Das ist schon eine Schande für Europa, eine große Schande. Die Demokratie ist am absoluten Tiefpunkt angelangt. Es ist nicht akzeptabel, dass ein türkischer Minister oder jeder Minister so behandelt wird." Für Unmut sorgte auch die Ausweisung der türkischen Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya. Sie wurde daran gehindert, das türkische Konsulat zu betreten. Nach einer vorübergehenden Festsetzung wurde sie des Landes verwiesen. Sie war aus Deutschland kommend auf dem Landweg in die Niederlande eingereist, offenbar als Reaktion auf die vorangegangene Einreisesperre für Außenminister Cavusoglu. Die Niederlande begründeten den Entzug der Landeerlaubnis mit Sicherheitsbedenken. Die Türkei halte sich nicht an die Regeln für öffentliche Veranstaltungen, kritisierte Ministerpräsident Mark Rutte. "Es war sehr schwierig, sich mit der Türkei zu einigen. Dann drohte Cavusoglu den Niederlanden auch noch mit Sanktionen. Unter solchen Umständen können wir niemals verhandeln. Wir haben entschieden, dass es besser für ihn ist, nicht in die Niederlande zu kommen." Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan reagierte darauf wie schon im Konflikt mit Deutschland mit einen Nazi-Vergleich. "Sie haben keine Ahnung von Diplomatie oder Politik. Sie sind sehr nervös und feige. Sie sind Nazi-Nachkommen. Sie sind Faschisten." Die Türkei drohte den Niederlanden mit Konsequenzen gedroht. Unterdessen ist die Maschine von Außenminister Cavusoglu am Samstag in der französischen Stadt Metz gelandet. Für Sonntag hat er dort eine Rede geplant.