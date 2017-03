Türkei droht Niederlanden

Der Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in den Niederlanden spitzte sich am Sonntag weiter zu. Ein Unbekannter hat in der türkischen Hauptstadt Ankara auf das Gebäude der niederländischen Botschaft die türkischen Flagge gehisst. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat den Niederlanden mit Konsequenzen gedroht. Er äußerte sich vor Journalisten in Frankreich. "Wir werden das nicht unbeantwortet lassen. Eine Entschuldigung wird nicht genug sein. Wir haben bereits begonnen, zurückzuschlagen. Wir haben dem niederländischen Botschafter, der vor zwei Tagen unser Land verlassen hat, gesagt, er soll nicht zurückzukommen. Er kann nicht zurückkommen. Wir werden auch andere Schritte unternehmen. Wir haben bereits mit der Planung begonnen. Wir werden auf jeden Fall Maßnahmen gegen die Niederlande ergreifen und sie werden sich entschuldigen. Wir werden diese Maßnahmen fortsetzen, bis die Niederlande sich entschuldigen. Dieser Vorfall kann nicht gerechtfertigt werden." Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte will alles in seiner Macht stehende unternehmen, um den Konflikt mit der Türkei zu entschärfen. Mit Blick auf Drohungen aus Ankara, Wirtschaftssanktionen zu verhängen, stellt Rutte aber auch klar, dass die Niederlande sich nicht erpressen ließen.