Die Türkei verlängert den Ausnahmezustand um weitere drei Monate bis Mitte April. Das Parlament stimmte der Maßnahme am Dienstagabend zu. Der Ausnahmezustand wurde nach dem gescheiterten Putsch am 15. Juli angeordnet. Er erlaubt der Regierung und Präsident Recep Tayyip Erdogan, die Volksvertretung bei neuen Gesetzen zu umgehen und Bürgerrechte einzuschränken. Der Notstand wurde zunächst für drei Monate ausgerufen und dann um weitere drei Monate verlängert. Für den gescheiterten Staatsstreich macht die Regierung den in den USA lebenden Geistlichen Fethullah Gülen verantwortlich. Dieser weist die Vorwürfe zurück. Seit dem Putschversuch sind mehr als 100.000 Staatsbedienstete festgenommen, suspendiert oder entlassen worden. Die Türkei ist zudem in den vergangenen Monaten von etlichen Anschlägen erschüttert worden, zuletzt in einem Nachtclub in Istanbul. Dort hatte ein Bewaffneter in der Silvesternacht 39 Menschen getötet. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat reklamierte die Tat für sich.