Türkische Luftangriffe in Syrien

Diese Bilder die von der türkischen Armee veröffentlicht wurden, sollen den Angriff von türkischen Kampfflugzeugen auf Ziele im Norden von Syrien zeigen. Nach Angaben des türkischen Militärs wurden dabei 41-Kämpfer der Extremistenmiliz Islamischer Staat getötet. Mit den Luftangriffen sollen syrische Rebellengruppen und türkische Soldaten unterstützt werden, die die IS-Hochburg al-Bab belagern. Die Türkei hat großes Interesse daran, die IS-Kämpfer aber auch kurdische Kämpfer von der türkischen Grenze zu vertreiben. In den Gebäuden, die am Donnerstag von den türkischen Kampfflugzeugen angegriffen wurden, sollen LKW und gepanzerte Fahrzeuge des IS untergestellt gewesen sein. Die syrische Armee veröffentlichte diese Bilder. Sie sollen den Vormarsch der syrischen Soldaten im Barada-Tal in der Nähe der Hauptstadt Damaskus zeigen. Das Tal ist strategisch besonders wichtig, weil der Barada-Fluss die wichtigste Wasserquelle für die Hauptstadt ist. Rebellengruppen hatten das Gebiet im Dezember erobert. Die syrischen Truppen wollen die Kontrolle über das Tal zurückbekommen. Trotz dieser Bilder: Der russische Präsident Putin, der türkische Präsident Erdogan und auch der UN-Syriengesandte de Mistura kamen übereinstimmend zu der Einschätzung, das der seit Dezember in Syrien geltende Waffenstillstand weitgehend hält.