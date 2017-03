Türkischer Außenminister tritt in Hamburg auf

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu ist am Dienstagabend in Hamburg aufgetreten, im Wahlkampf für seine Regierung mit Blick auf das Referendum im April in der Türkei. Er trat in der Residenz des türkischen Generalkonsuls auf. Da sich diese im Besitz des türkischen Staates befindet, handelt es sich um ein exterritoriales Gelände, für welches das kommunale Versammlungsrecht nicht gilt. Die Hamburger Behörden hatten sich zuvor gegen einen Auftritt des Außenministers ausgesprochen. Cavusoglu hatte am Dienstag in der Tageszeitung "Hürriyet" die umstrittene Nazi-Gleichsetzung durch Präsident Recep Tayyip Erdogan wiederholt, mit Blick auf mehrere Versammlungsverbote für türkische Politiker in Deutschland. Diese Praktiken erinnerten an die Nazi-Zeit. Die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder vor Vertretern der rund drei Millionen Deutsch-Türken sorgen seit Wochen für Diskussionen.