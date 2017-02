Tumulte in südafrikanischem Parlament

Im südafrikanischen Parlament hat sich am Donnerstag eine ungewöhnliche Szene abgespielt. Was war passiert? Eigentlich sollte Präsident Jacob Zuma eine Rede zur Lage der Nation halten. Dabei wurde er von Abgeordneten der oppositionellen Economic Freedom Party unterbrochen, die ihn nicht sprechen lassen wollten. Eine Stunde lange gingen sie Zuma hart an und hielten ihm seine zahlreichen Skandale vor, dann wurde es der Vorsitzenden zu bunt. Sie forderte die Abgeordneten zum Verlassen des Raumes auf. Weil die sich weigerten, wurden Sie von den Saaldienern hinausgeworfen. Auch Pfefferspray soll dabei zum Einsatz gekommen sein. Auch vor dem Parlament kam es zu Zusammenstößen. Dort demonstrierten Gegner des Präsidenten, dessen Beliebtheit einen neuen Tiefpunkt erreicht hat. Zuma hatte das Parlament zuvor in einem umstrittenen Schritt mit hunderten von Soldaten sichern zu lassen.