Tusk als EU-Ratspräsident wiedergewählt

Gegen den Widerstand der Regierung seines Heimatlandes ist der Pole Donald Tusk als Präsident des Europäischen Rates wiedergewählt worden. Die Staats- und Regierungschefs der EU sprachen sich am Donnerstag in Brüssel für eine weitere Amtszeit des 59-Jährigen aus. "Ich bin dankbar für das Vertrauen des EU-Rats in mich. Aber jetzt ist nicht die Zeit sich selbst zu beglückwünschen. Ich kann nur sagen, dass ich mich weiter für ein vereintes Europa aller Mitgliedsstaaten einsetzen werde. Ohne Ausnahme." Polen hatte zuvor deutlich gemacht, den Liberal-Konservativen nicht zu unterstützen. Es ist das erste Mal, dass ein EU-Ratspräsident gegen den Willen seines Heimatlandes gewählt wird.