Üben für den Ernstfall

So sieht es aus, wenn Kalifornien den Ernstfall probt. Am Donnerstag warfen sich die Menschen in dem US-Bundesstaat gleichzeitig auf den Fußboden, sprangen unter Tische und schützten ihre Köpfe mit ihren Händen. Die alljährliche große Erdbebenübung stand an. Die Veranstaltung, die zum ersten Mal vor neun Jahren über die Bühne ging, war von Wissenschaftlern und Rettungskräften vorbereitet worden. Mitorganisator Jeff Primes: "Das ist heute der große Schüttler, wir simulieren ein Erdbeben der Stärke 7.7, das ist ein sehr starkes Beben. Dabei würde es viele Schäden geben. Wasser würde knapp werden und die Menschen wären einige Tage auf sich selbst gestellt." Die Übung soll dabei helfen, dass die Einwohner während und nach einem Erdbeben die richtigen Entscheidungen treffen. Nicht nur in Kalifornien wird für den Fall eines Erbebens geübt, sondern auch in anderen US-Bundesstaaten und Ländern. Unter anderem in Kanada und Japan. Vorbereitung ist alles, sagt Übungsleiter Erik Franco: "Die Übung, die wir heute gemacht haben ist ein Beispiel für jede Organisation, Firma oder jedes einzelne Büro. Es zeigt, dass es ein Team geben muss, dass vorbereitet sein muss, wenn es ein Erdbeben gibt. Fluchtwege müssen festgelegt werden, es muss einen Sammelpunkt geben und jeder muss auf den anderen aufpassen." Geprobt wurde auch die Versorgung von Verletzten und die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften in einer Ausnahmesituation. Nach Auffassung der Wissenschaftler ist ein erneutes Erbeben in der Region sehr wahrscheinlich und sogar überfällig. Dort treffen die pazifische und die nordamerikanische Kontinentalplatte aufeinander.