Über 40 Tote bei Luftangriff auf Moschee in Syrien

Diese Bilder sollen die Zerstörung nach einem Luftschlag auf eine Moschee im syrischen Al-Dschina zeigen. Sie wurden am Donnerstag auf den Seiten sozialer Medien hochgeladen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London hatten Kampfflugzeuge die Stadt nahe Aleppo angegriffen und mindestens 42 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Al-Dschina befindet sich einem Gebiet, das von syrischen Rebellen gehalten wird. Die Bevölkerung in der Gegend ist nach UN-Angaben durch den stetigen Flüchtlingszustrom aus anderen Gebieten gestiegen. Zur Zeit des Angriffs sollen sich Gläubige zum Gebet in der Moschee befunden haben. Von wem der Angriff ausging, war zunächst unklar. Die Streitkräfte von Präsident Baschar al-Assad und dessen Verbündeter Russland haben in der Region zahlreiche Luftangriffe gegen Aufständische geflogen. Zudem haben auch die USA dort in den vergangenen Monaten Islamisten-Gruppen aus der Luft ins Visier genommen. Zuletzt bestätigte Washington am Donnerstag, einen Luftschlag auf Al-Kaida-Kämpfer in der Provinz Idlib ausgeführt zu haben.