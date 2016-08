Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Milizenstützpunkt sind in der südjemenitischen Hafenstadt Aden am Montag mehr als 50 Menschen getötet worden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden zudem fast 70 Menschen zum Teil schwer verletzt, als der Attentäter sein mit Sprengstoff beladenes Auto auf dem Militärgelände zündete. Die Islamistenmiliz IS bekannte sich über ihre Propagandaagentur Amak zu der Tat - einem der schwersten Anschläge überhaupt in Aden. Der Selbstmordanschlag habe einem Rekrutierungszentrum gegolten, erklärte die Extremistengruppe. Aus Sicherheitskreisen verlautete, Ziel des Attentäters seien Rekruten des loyal zu Präsident Hadi stehenden Volkskomitees gewesen, die sich zum Frühstück versammelt hätten.