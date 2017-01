Über 800 Millionen Euro Strafe für Ratingagentur Moody's

Die US-amerikanischen Behörden haben die Ratingagentur Moody's zu einer Strafzahlung in Höhe von über 800 Millionen Euro verpflichtet. Die Ratingagentur spielte eine unrühmliche Rolle in der weltweiten Finanzkrise. Damals schnürten die Banken aus eigentlichen wertlosen Immobilienkrediten neue Finanzprodukte. Obwohl klar war, dass die Hypotheken ausfallgefährdet sind, bewerteten Ratingagenturen wie Moody's diese sogenannten Derivate als Top-Geldanlage - und kassierten dafür hohe Gebühren. Der Zusammenbruch des Kartenhauses sorgte nach 2008 in vielen westlichen Ländern für Finanz- und Wirtschaftskrisen. Die US-Regierung und mehrere Bundesstaaten hatten deshalb gegen die Ratingagenturen geklagt. Standard & Poor's legte den Rechtsstreit bereits vor zwei Jahren durch die Zahlung von 1,3 Milliarden Euro bei.