Am Donnerstag war es soweit: Spatenstich an der Loreley, dem bekannten Felsplateau im Mittelrheintal. Hier wird sich in den kommenden Jahren vieles verändern, ein neuer Landschafts- und Kulturpark soll entstehen. Doch während sich offizielle politische Stimmen positiv zu dem mehrere Millionen Euro teuren Projekt äußerten, regt sich vor Ort auch Protest gegen die Pläne. Stefan Hippchen ist Umgestaltungskritiker: "Und was die Leute hierher zieht, ist eigentlich die Natur, das ist das, was die Leute hier sehen wollen, die wollen da keinen Pfad, nichts, die wollen eigentlich in die Natur. Das, was gemacht werden muss, ist klar, das ist jedem klar, weil man muss überall was machen. Aber, wie gesagt, das ist gar kein Thema, da sind wir auch dafür, das soll ja nicht verfallen hier, und soll auch interessant werden, aber nicht auf diesem Weg, und auch nicht, indem man so einen Einschnitt in die Natur macht." Nach Angaben der Umbaugegner sollen den anstehenden Maßnahmen weit über hundert Bäume zum Opfer fallen. Die unter Denkmalschutz stehende Freilichtbühne soll renoviert werden. Werner Groß, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, sieht den Konflikt eher gelassen. Er argumentiert mit einer umfassenden und behutsamen Vorbereitung der Umbauten. "Wir haben uns also viel Zeit und Mühe gemacht, um das Ganze so herzuleiten, dass wir ein Ergebnis bekommen, womit man hier auch leben kann. Weil die Loreley ist ja nicht irgendein Ort, sondern zentraler Ort im Weltkulturerbegebiet, sozusagen Zugpferd der Region, und da muss man natürlich besonders behutsam mit umgehen." Und außerdem gehörten Gegenstimmen ja auch zum demokratischen Miteinander, fügte er hinzu. Und er ist nach wie vor davon überzeugt, dass diese Veränderungen die Zukunft des Wahrzeichens Loreley als Tourismusmagnet sichern werden.