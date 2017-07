Umweltministerin Hendricks im VW-Werk

Knapp eine Woche vor dem Diesel-Gipfel in Berlin hat Volkswagen die Nachrüstung weiterer Autos angekündigt. VW-Chef Matthias Müller am Donnerstag in Wolfsburg nach einem Treffen mit der Bundesumweltministerin Barbara Hendricks: "Der Volkswagen-Konzern wird anbieten, vier Millionen Fahrzeuge nachzurüsten und damit die Emissionen deutlich zu reduzieren. Wir wissen um unsere Verantwortung für Umwelt und für unsere Arbeitsplätze und wollen vor diesem Hintergrund, dass der Gipfel ein Erfolg wird." Und auch die VW-Tochter Audi hat bereits die Umrüstung von bis zu 850.000 Fahrzeugen angekündigt. Hendricks ging jedoch auch auf die jüngsten Medienberichte ein. Die Vorwürfe lauten, dass Volkswagen und andere deutsche Automobilfirmen, ein Kartell gebildet hätten: "Ich habe bei dem Gespräch mit Herrn Müller meine Enttäuschung und auch die meiner Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ressorts bezüglich des Verhaltens der deutschen Automobilindustrie zum Ausdruck gebracht, und das betrifft natürlich die neueren Vorwürfe, deren Wert und Gehalt wir selbstverständlich noch nicht beurteilen können, das will ich mir auch nicht zutrauen, denn das ist ja jedenfalls Aufgabe der Kartellbehörden, das weiter zu erforschen, das ist nicht unsere Aufgabe. Allerdings gibt es den Vertrauensverlust in die deutsche Automobilindustrie jetzt schon seit fast zwei Jahren. Und das wird natürlich auch als Verbrauchertäuschung und ähnliches gefasst." Vor diesem Hintergrund soll der Diesel-Gipfel vermutlich auch dabei helfen, wieder Vertrauen bei den Verbrauchern herzustellen. Vertreter von Bundesregierung, Industrie, Ländern und Gewerkschaften wollen am kommenden Mittwoch Beschlüsse fassen, mit denen drohende Fahrverbote wegen zu hoher Stickoxid-Werte vermieden werden können. Hendricks sagte, die Diesel- und Benzin-Autos könnten ohnehin nur eine Übergangslösung sein. Ein Verbot des Verkaufs von fossilen Verbrennungsmotoren, wie es Frankreich und Großbritannien angekündigt haben, beurteilte sie jedoch skeptisch. Grünen-Chef Cem Özdemir hält von dem Diesel-Gipfel nicht allzu viel. Er blickt lieber weiter in die Zukunft und orientiert sich dabei an den Entscheidungen anderer Länder: "Es reicht nicht aus, dass der Bundesverkehrsminister jetzt zu dem Dieselgipfel nach Berlin einlädt. Was wir brauchen, ist neben der Frage des Diesels, dass man jetzt endlich in die Diskussion einsteigt, was kommt nach dem Verbrennungsmotor. Die ganze Welt diskutiert das Thema, dass der Verbrennungsmotor ein Enddatum hat; jetzt zuletzt die Briten, die erklärt haben, dass bis 2040 der Verbrennungsmotor enden soll. Die Franzosen haben es beschlossen. Die Norweger haben es beschlossen. Überall steigt man in die Elektromobilität ein. Und in der Bundesrepublik Deutschland sind wir gerade dabei, das zu verschlafen." Einig sind sich sowohl Umweltministerin Hendricks als auch Grünen-Chef Özdimir jedoch in einem Punkt. Nämlich, dass, angesichts der Affäre um manipulierte Abgasreinigung sowie der mutmaßlichen Kartellabsprachen, die Autoindustrie zurzeit vor einschneidenden Veränderungen steht.