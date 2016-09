Bilder eines Raketenstarts, die das nordkoreanische Staatsfernsehen am Dienstag sendete. Sie sollen den jüngsten Test von Mittelstreckenraketen zeigen, den Nordkorea während des G20-Gipfels im benachbarten China durchführte. Staatsführer Kim Jong Un soll sich selbst ein Bild vom Start der drei Geschosse gemacht haben. Der UN-Sicherheitsrat hat die Aktion nun scharf verurteilt. Der Test zeige die unverhohlene Missachtung internationaler Verpflichtungen und die Absicht Nordkoreas, zu provozieren, sagte Samantha Power, US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen. Die 15 Mitglieder des Sicherheitsrats haben die Verurteilung einstimmig getroffen - also auch Nordkoreas traditioneller Verbündeter China. Nordkorea hat in diesem Jahr trotz scharfer internationaler Proteste wiederholt Raketen abgefeuert und einen vierten Atomtest absolviert.