In New York hat sich der UN-Sicherheitsrat auf die Überwachung der Evakuierung Ost-Aleppos geeinigt. Das Gremium stimmte am Montag einstimmig für die Entsendung von Beobachtern in die syrische Großstadt. Alle Kriegsparteien werden aufgerufen, die Sicherheit der UN-Vertreter zu garantieren und ihnen freien Zugang in die Konfliktgebiete zu gewähren. Mit der Resolution ziehen auch die UN-Veto-Mächte Russland und die USA in der Frage humanitärer Hilfen in Aleppo an einem Strang. Beide Großmächte verfolgen in Syrien jedoch unterschiedliche Ziele. Während Russland den syrischen Präsidenten Assad an der Regierung halten will, unterstützen die USA als moderat geltende Rebellen. Vor einigen Tagen gelang es Assads Truppen mit massiver Hilfe der russischen Luftwaffe und vom Iran gesteuerter schiitischer Milizen, die Rebellen in Ost-Aleppo auf ein kleines Kerngebiet zurückzudrängen. Damit steht Präsident Assad kurz davor, die Herrschaft über die gesamte Millionen-Metropole wieder zu erlangen. Die Evakuierung von Zivilisten und Kämpfern aus Ost-Aleppo war am Montag wieder in Gang gekommen. Nach Informationen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte trafen Dutzende Busse in dem von Rebellen kontrollierten Al-Raschidinim ein.