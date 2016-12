Die UN-Generalversammlung hat sich für eine Dokumentation von Menschrechtsverstößen und Kriegsverbrechen in Syrien ausgesprochen. Eine entsprechende Resolution aus Liechtenstein wurde am Mittwochabend mit 105 Stimmen angenommen. 15 Länder votierten dagegen, 52 enthielten sich. Ein spezielles Team solle nun Beweise sammeln, bewahren und analysieren. Sie könnten später als Grundlage für Gerichtsverfahren dienen. Der UN-Botschafter von Syrien, Bashar Jaafari hatte den Entwurf vor der Abstimmung scharf kritisiert. "Der Inhalt dieser Resolution, die Ihnen heute präsentiert wird, beweist die beträchtliche Heuchelei und die Kluft zwischen Theorie und Praxis, was die Souveränität der Mitgliedsstaaten angeht." In dem jahrelangen Bürgerkrieg sind hunderttausende Menschen ums Leben gekommen. Syriens Staatschef Baschar al-Assad und dessen Verbündeten Russland und Iran wurden immer wieder Gräueltaten zur Last gelegt, zuletzt in der heftig umkämpften Stadt Aleppo. Die Evakuierung der syrischen Metropole kommt unterdessen nur schleppend voran. Noch immer harrten Tausende Zivilisten und Kämpfer im Osten der Stadt aus, sagte ein Sprecher der Rebellen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Diese Bilder sollen im Westen Aleppos aufgenommen worden sein. Nach Angaben der syrischen Armee handelt es sich um Zivilisten, die aus zwei von Rebellen belagerten Dörfern in der Provinz Idlib stammen. Am Mittwoch waren die Evakuierungsmaßnahmen in Aleppo unterbrochen worden. Rebellen und Regierung machten sich gegenseitig für die Verzögerung verantwortlich.