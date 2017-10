Unesco bedauert Austritt der USA und Israels

Die USA ziehen sich aus der Unesco zurück. Das Außenministerium in Washington begründete den Schritt am Donnerstag mit ausbleibenden Reformen und einer israelfeindlichen Haltung in der Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturorganisation der Vereinten Nationen. Wenig später kündigte auch Israel seinen Austritt an. Hintergrund ist ein seit Jahren schwelender Streit wegen der Aufnahme der palästinensischen Autonomiebehörde als Unesco-Vollmitglied. Unesco-Generaldirektorin Irina Bokowa sprach von einem bedauerlichen Schritt der USA. Es sei ein Verlust für die Familie der Vereinten Nationen. "Geschichtlich betrachtet sind die USA nicht nur ein Gründungsmitglied der Unesco. Die ganze Idee, dass man durch Bildung, Forschung, Kultur und Kommunikation Frieden schaffen kann, ist eigentlich eine amerikanische Idee." Die USA stellen mit jährlich 80 Millionen Dollar etwa ein Fünftel des Haushalts. Nach den Regeln der Organisation endet die Mitgliedschaft Ende kommenden Jahres. Einen Beobachterstatus bei der Unesco wollen die USA aber behalten.