In den Niederlanden ist in der Gemeinde Baarn der Fahrer eines Elektroautos mit seinem Fahrzeug verunglückt und noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Herbeigeeilte Rettungskräfte konnten den Mann erst nach Stunden bergen, weil sie befürchten mussten, dass die Karosserie des Fahrzeuges unter Hochspannung stand. Ob eine sogenannte "Autopilot"-Funktion des Fahrzeuges Grund für den Unfall am Mittwoch gewesen sein kann, stand zunächst nicht fest. Der Fahrzeughersteller Tesla teilte mit, man arbeite mit den Behörden zusammen, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Das Unternehmen sieht sich nach vergleichbaren Unfällen derzeit in mehreren Ländern mit einer Sicherheitsdebatte um seine Fahrerassistenzsystem konfrontiert. Lokalen Medienberichten zufolge war das Fahrzeug am Mittwoch frontal gegen einen Baum geprallt.