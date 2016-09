Die Berliner haben die rot-schwarze Landesregierung abgewählt. Die CDU sackte bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am Sonntag auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Der Spitzenkandidat der CDU, Frank Henkel, hat das Wahlergebnis als Mahnung an die Volksparteien gewertet. "Für uns dieses Ergebnis, und da muss man nicht drumherum reden, absolut unbefriedigend. Es ist deshalb besonders unbefriedigend, weil wir in dieser Koalition viel erreicht haben: starkes Wachstum, Rekordtief bei den Arbeitslosen, Tausend neue Stellen bei der Polizei. Wir haben eine gute Bilanz. Aber ganz offensichtlich ist es uns in diesem Wahlkampf nicht gelungen, diese Bilanz in eine erfolgreiche Kampagne und damit auch in Wählerstimmen umzusetzen." Ähnlich sahen es auch viele Gäste der CDU-Wahlparty. "Ja, ist natürlich ein bitteres Ergebnis. 18 Prozent ist natürlich nach vielen Wochen Wahlkampf nicht das, was man sich erhofft hat. Das Positive ist, die AfD hier nur immerhin auf dem fünften Platz und nicht wie in Meck'-Pomm' auf dem Zweiten." "Die Rolle von Frau Merkel, na ja, sie ist unsere Bundeskanzlerin. Und natürlich ist in den Köpfen der Menschen auch die Frage nach der Flüchtlingskrise eine ganz große." "Zunächst einmal ist es ein Denkzettel für diese Große Koalition, die in den vergangen Jahren nicht das hinbekommen hat, was Berlin braucht. Die Gestaltung des Wachstums beispielsweise, die Gestaltung des Flüchtlingszuzugs." Das Thema Flüchtlinge ist in Berlin groß. Die Hauptstadt hat allein 2015 rund 80.000 Flüchtlinge aufgenommen.