Union und FDP zuversichtlich nach erster Jamaika-Sondierungsrunde

Grün, schwarz, gelb - in den Farben der sogenannten Jamaika-Koalition gaben Demonstranten in Berlin am Mittwoch ihre Erwartungen an eine neue Bundesregierung mit auf den Weg. Ob es aber tatsächlich ein Bündnis aus Union, FDP und Grünen geben wird, ist auch fast einen Monat nach der Bundestagwahl noch ungewiss. Am späten Mittwochvormittag trafen sich die Spitzen von CDU/CSU und Liberalen zu einem ersten Sondierungsgespräch. Sympathien scheint es zu geben, trotzdem rechnen die Beteiligten mit Schwierigkeiten. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte vor Beginn der Gespräche: "Ja, wenn man auf die Reise nach Jamaika geht, dann weiß man, da kann man auch in stürmische See kommen. Von daher wir warten mal ab, wie es wird, ob es Unwetterwarnungen gibt oder ob man den heutigen Tag mal in Ruhe sondieren kann. Es wird ein langer Weg nach Jamaika." Nach dem Treffen zeigten sich die Beteiligten vorsichtig optimistisch. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sprach von einer guten Stimmung. "Der Start passt, jeder ist sich aber über die Schwierigkeiten im Klaren. Und das ist nicht nur Thema zwischen Union und FDP und Union und Grünen sondern, da gehe ich mal davon aus, in verschiedenen Themen zwischen den Grünen und den Liberalen." Auch seine Kollegin von der FDP, Nicola Beer, lobte die Atmosphäre als gut und konstruktiv. "Wir waren uns auch einig, dass vielleicht das eine oder andere kreativ sein muss, um diesen Weg in dieser Art und Weise weiter zu beschreiten. Es ist ein bisschen wie in der Grundlagenforschung. Die Forscher wissen, was sie suchen, sie wissen aber nicht immer, was sie finden. Und dementsprechend liegen für uns als Freie Demokraten alle Optionen noch auf dem Tisch, aber wir haben auf dem Weg hin zu einem gemeinsamen Verständnis die ersten Schritte genommen." Am Nachmittag kommen CDU und CSU zu ersten Gesprächen mit den Grünen zusammen. Grüne und FDP loten dann am Donnerstag die Chancen für ein Bündnis aus. Die erste Sondierung zwischen allen vier Parteien steht am Freitag auf dem Programm.