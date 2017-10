Union und Grüne beginnen Sondierungen für Jamaika-Bündnis

Gelöste Stimmung auf dem Balkon der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft am Berliner Reichstag am Mittwoch. Die Spitzen von Union und Grünen loteten am Nachmittag erstmals die Chancen für eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene aus. Kurz vor Beginn der Sondierungsgespräche hatten sich Katrin Göring-Eckardt, Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag und Cem Özdemir, Grünen-Bundesvorsitzender optimistisch gezeigt. "Wir gehen da jetzt ernsthaft rein. Wir wollen nach gemeinsamen suchen. Wir wollen gucken, ob es genug Gemeinsames gibt, dass man vier Jahre ernsthaft, auch in krisenhaften Situationen, die ja auftreten können, miteinander sprechen kann und miteinander handeln kann. Mit der Haltung, dass wir ernsthaft gucken, ob es eine tragfähige Grundlage gibt." Am Donnerstag wollen FDP und Grüne, am Freitag alle vier Parteien miteinander reden. Sie rechnen damit, dass der Weg zu einem Jamaika-Bündnis lang und beschwerlich werden dürfte. Mit der Bildung einer Regierungskoalition wird nicht vor Weihnachten gerechnet.