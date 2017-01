Nach der Übernahme der zweitgrößten Stadt der Elfenbeinküste durch aufgebrachte Soldaten haben die Vereinten Nationen Truppen nach Bouaké verlegt. Die Blauhelme sollen die Situation vor Ort entschärfen. Am Freitag kam der Konvoi der UNO kaum voran, die Soldaten hatten Straßen in und aus der Stadt gesperrt. Die Soldaten verlangen von der Regierung des Landes eine bessere Bezahlung ihrer Arbeit. Auch andere Städte der Elfenbeinküste waren am Freitag von dem Aufstand der Armeeangehörigen betroffen. Ebenfalls am Freitag ließ ein nationaler Fernsehsender die Stellungnahme des Verteidigungsministeriums verlesen. Darin teilte der Verteidigungsminister mit, Soldaten hätten sich mit Waffengewalt Zutritt zum Militärhauptquartier in Bouaké verschafft. In den Abendnachrichten sagte Minister Alain-Richard Donwahi, die Aufständischen hätten eine Liste mit Forderungen an die Regierung gerichtet, vor allem nach mehr Gehalt und besseren Lebensbedingungen. Der Minister bezeichnete die Forderungen als bedauerlich aber verständlich und kündigte an, Soldatenvertreter am Sonntag vor Ort treffen zu wollen. Bereits im Jahr 2002 war Bouaké das Zentrum einer Rebellion im Norden der Elfenbeinküste. Es folgte ein Bürgerkrieg und später die Wiedervereinigung des Landes.