Unternehmen mit Produktionssprung - Börsianer optimistisch

Die Konjunktursignale für die deutsche Wirtschaft stehen weiter auf Aufschwung: Die Unternehmen steigerten ihre Produktion im August so stark wie seit über sechs Jahren nicht mehr. Börsianer gehen in der ersten Stimmungsumfrage nach der Bundestagswahl davon aus, dass der Aufwärtstrend anhält. Industrie, Bau und Energieversorger stellten im August zusammen 2,6 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Auch Robert Halver von der Baader Bank blickte am Montag in Frankfurt optimistisch auf die Entwicklung an der Börse: "Und ewig lockt die 13.000er-Marke. Und wir werden sie auch bald schaffen. Die Konjunkturdaten sind positiv, ohne dass die Geldpolitik, also weder in Amerika oder in Europa besonders restriktiv wirkt. Und das ist ein zweifacher Treiber für weiter steigende Aktienmärkte bis zum Ende des Jahres." Die Situation in Spanien muss jedoch differenziert betrachtet werden, wie der Finanzfachmann Halver unterstreicht: "Also Worst Case wäre, wenn die Katalanen sagen, wir wollen in der Tat austreten, dann gäbe es einen Massenexodus aus Katalonien in den Rest von Spaniens. Aber soweit muss ja nicht kommen. Wenn die Situation nicht eskaliert, dann wäre das positiv für deutsche Aktien. Dann wird man sagen: "Spanien ist derzeit nicht sicher, ist heikel. Dann bringen wir das Geld mal in den sicheren Hafen Deutschland. Aktien und Renten. Also, wir würden, wenn es nicht eskaliert, profitieren." In Deutschland gehen Börsianer also davon aus, dass der Aufwärtstrend der Wirtschaft anhält. Das entsprechende Konjunktur-Barometer kletterte nach Angaben des Beratungsunternehmens Sentix im Oktober um 3,7 auf 37,7 Punkte. Grundlage war eine Umfrage unter fast 1000 Anlegern.