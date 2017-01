Unwetter in Argentinien

Starker Regen hat in Argentinien für Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben, mehrere Häuser in der Provinz Jujuy wurden beschädigt. O-TON ANWOHNERIN: "Ich habe geschlafen und bin aufgewacht und der Fluss stand so hoch. Das Wasser floss weiter Richtung Stadt, deswegen fielen die Pegel wieder. Um uns zu schützen gingen wir auf die Brücke, die ist die höchste Stelle hier." Weil mehrere Straßen unpassierbar geworden waren musste auch die Dakar Rally unterbrochen werden. Die Organisatoren kündigten an, dass das Autorennen über eine alternative Route weitergeführt werden soll.