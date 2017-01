Die US-Armee verlegt im Rahmen der NATO-Operation "Atlantic Resolve" eine Panzerbrigade nach Osteuropa. Am Freitag wurden in Bremerhaven die ersten Panzer, Haubitzen und Jeeps entladen. Sie sollen in den nächsten Tagen nach Polen und in andere Länder transportiert werden, wo sie für Übungen und Manöver eingesetzt werden sollen. General Timothy McGuire, stellvertretender Oberbefehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa. O-TON TIMOTHY MCGUIRE, STELLV. OBERBEFEHLSHABER DER US-LANDSTREITKRÄFTE IN EUROPA: "Der Frieden wird am besten durch Vorbereitung geschützt. Diese Operation soll allen klar machen, dass wir mit offenen Karten spielen. Damit wollen wir nur die Stärke und den Zusammenhalt der Allianz deutlich machen und die Bereitschaft der USA, den Frieden auf dem Kontinent zu sichern." Die USA haben außerdem angekündigt, insgesamt 4200 Soldaten in Osteuropa stationieren zu wollen. Die NATO will Russland so ihre Verteidigungsbereitschaft signalisieren und den osteuropäischen Mitgliedern des Bündnisses den Rücken stärken. Insbesondere Lettland, Litauen, Polen und Estland sorgen sich, dass Russland nach der Annexion der Krim auch ihre Länder angreifen könnte. Wie auf der Krim leben auch dort russischsprachige Minderheiten.