US-Behörden nehmen nach VW auch Fiat Chrysler in die Zange

Nach Volkswagen bekommt nun auch Fiat Chrysler mächtig Ärger mit den US-Umweltbehörden. Diese werfen dem italienisch-amerikanischen Autobauer ebenfalls bei Dieselfahrzeugen einen massiven Verstoß gegen das Luftreinhaltegesetz vor. Nach Darstellung der Behörde EPA hat der Konzern illegal eine Software zur Manipulation von Schadstoffemissionen eingesetzt. Es geht um 104.000 Lastwagen und SUVs von Chrysler, die seit 2014 verkauft wurden. Darin soll eine Software eingesetzt worden sein, die eine Überschreitung der erlaubten Schadstoffemissionen ermöglichte. Nach Darstellung der Behörden hat der Autobauer diese Technologie nicht angemeldet. Das Management des Autobauers wehrte sich vehement gegen diesen Vorwurf. Wir haben nichts getan, was illegal ist", sagte Konzernchef Sergio Marchionne auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz. Unter dem Eindruck der heftigen Börsenreaktion verwahrte er sich mit drastischen Worten gegen jeden Vergleich mit dem VW-Skandal. Wer dies tue, rauche etwas Illegales, ereiferte sich der Manager. Marchionne hofft nun darauf, dass unter Donald Trump, der am 20. Januar das US-Präsidentenamt antritt, die Karten neu gemischt werden. "Wir werden mit der neuen Regierung zusammenarbeiten, um dies zu klären", sagte er. Dem Konzern droht eine Strafe von maximal 4,6 Milliarden Dollar. An der Börse gerieten die Aktionäre am Donnerstag in Panik. Der Kurs des Unternehmens stürzte in Mailand um 16 Prozent ab. An der Wall Street brachen die Papiere um mehr als 18 Prozent ein.