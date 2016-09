US-Langstreckenbomber überflogen am Dienstagmorgen in niedriger Höhe und geringer Geschwindigkeit den südkoreanischen Luftwaffenstützpunkt Osan. Dieser befindet sich 77 Kilometer entfernt von der demilitarisierten Zone an der Grenze zum Norden. Der Flug fand unter den Augen von General Vincent Brooks statt, der das Kommando über die 28.500 in Südkorea stationierten US-Soldaten hat. "Die heutige Demonstration zeigt nur ein Beispiel einer ganzen Reihe militärischer Möglichkeiten. Wir haben große Ressourcen und das ist ein Teil unserer Bemühungen, unsere Abschreckungsmaßnahmen auszuweiten" Am Freitag hatte das international isolierte Nordkorea seinen fünften Atomtest unternommen und damit weltweit Kritik ausgelöst. Während die USA und Südkorea auf weitere Strafmaßnahmen dringen, warnt China vor einseitigen Schritten.