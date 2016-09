Er ist der neue starke Mann in der Formel 1. Der US-Milliardär John Malone übernimmt mit seinem Medienkonzern Liberty Media die Rennserie. Das bestätigten Liberty Media und der bisherige Hauptgesellschafter CVC. Liberty Media zahl nach Angaben des Unternehmens 4,4 Milliarden Dollar und übernimmt zudem Schulden in ähnlicher Höhe. Der amerikanische Geschäftsmann Chase Carey wird in die Geschäftsführung der Formel 1 aufsteigen. Der Brite Bernie Ecclestone soll auch nach dem Verkauf Chef der Rennsportserie bleiben. Der 85-Jährige führt das Sportunternehmen seit fast 40 Jahren. Inzwischen beträgt der Jahresumsatz rund 1,9 Milliarden Dollar. Über einen möglichen Verkauf war seit langem spekuliert worden. Der Internationale Automobil-Dachverband FIA muss dem Geschäft noch zustimmen, ebenso wie die europäischen Wettbewerbshüter.