US-Politiker erwägen Verschärfung des Waffengesetzes

Nach dem Massaker von Las Vegas mit fast 60 Toten diskutieren US-amerikanische Politiker über eine Verschärfung der Waffengesetze. Konkret geht es um sogenannte "Bump Stocks". Diese Vorrichtungen werden am Griffstück von halbautomatischen Waffen montiert und erlauben Feuergeschwindigkeiten wie bei automatischen Waffen. Der Attentäter Stephen Paddock hatte die Vorrichtungen an 12 seiner insgesamt 50 Waffen montiert. So konnte er innerhalb von 10 Minuten über 1000 Schüsse abfeuern. Das ist sonst nur mit automatischen Waffen möglich, die in den USA aber verboten sind. Auch deshalb zeigen sich demokratische und republikanische Politiker und auch die Waffenlobby NRA offen für ein Verbot. Auch das Weiße Haus hat signalisiert, ein Verbot prüfen zu wollen. Seit bekannt ist, dass Paddock Bump Stocks verwendete, sind die Vorrichtungen in vielen Waffengeschäften ausverkauft.