Nur einen Tag nach dem Tod ihrer Tochter musste die Schauspielerin Debbie Reynolds in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert werden. Sie war Medienberichten zufolge bei ihrem Sohn Todd, um die Details von Carrie Fishers Beerdigung zu besprechen, die Rede war von einem Schlaganfall. Reynolds wurde bekannt durch ihre Rollen in Filmen und in Musicals, speziell in "Singin' in the Rain", wo sie mit Gene Kelly auftrat. Bekannt wurde sie auch als die Frau, deren Ehemann, Eddie Fisher, sie 1958 für ihre beste Freundin verließ, Elizabeth Taylor. Die Ehe mit einem wohlhabenden Geschäftsmann trieb sie wegen dessen Glücksspielneigung zeitweise in die Pleite. 1997 scherzte Tochter Carrie über das Liebesleben ihrer Mutter. O-Ton: "Du hast die besten Hollywood-Erinnerungsstücke sowie die meisten und die schlimmsten Ex-Ehemänner. Es ist immer spannend, Deinen Schritten zu folgen. Ich liebe Dich, Mama." Nahezu zärtlich blickte Reynolds selbst 2012 auf ihr berufliches Schaffen zurück. O-Ton: "Na ja, ich hatte viel Glück, denn ich begann schon sehr jung. Ich war 16, wissen Sie, wie viele Jahre das sind? Das sind 65 Jahre, ich hatte eine wunderbare Karriere." Die Schauspielerin wurde 84 Jahre alt. Ihre Tochter, die Star-Wars-Ikone Carrie Fisher, war am Dienstag im Alter von 60 Jahren gestorben. Fans gedachten ihrer am Mittwoch in Hollywood. Nach Angaben von Reynolds Sohn hatte diese kurz vor ihrem Tod gesagt, sie vermisse ihre Tochter und wolle bei ihr sein.