US-Senat gibt grünes Licht für Entwurf der Haushaltsresolution

Der US-Senat hat am Donnerstag ein Hindernis für die geplante Steuerreform von Präsident Donald Trump aus dem Weg geräumt. Die Kongresskammer gab grünes Licht für einen Entwurf der sogenannten Haushaltsresolution, eine Art Rahmenvereinbarung für die Arbeit am eigentlichen Bundeshaushalt. Die Abgeordneten votierten mit 51 zu 49 Stimmen für die Vereinbarung. Zu ihr gehört die Absprache, dass spätere Haushaltsgesetze im Senat mit einer einfachen Mehrheit angenommen werden können. Der Republikaner und Mehrheitsführer im Senat Mitch McConnell. "Jetzt, mit dieser Haushaltsresolution können wir die amerikanischen Familien, die die Lasten der unfairen Steuerregelungen zu lange getragen haben, die dringend benötigte Erleichterung verschaffen." Der Senator und Ex-Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders verurteilte die Pläne. "Herr Präsident, das ist kein schlechter Haushaltsentwurf, es ist ein entsetzlicher und äußerst grausamer Haushaltsentwurf. Der ungerechteste Haushalt, der jemals in der neuzeitlichen Geschichte unseres Landes präsentiert wurde." Die Steuerreform gehört zu den wichtigsten Wahlversprechen Trumps.