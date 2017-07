US-Senat stimmt erneut gegen Obamacare-Abschaffung

Im US-Senat ist ein erneuter Anlauf zur Abschaffung der US-Gesundheitsreform Obamacare gescheitert. Mit 55 zu 45 Stimmen lehnten die Senatoren einen von den Republikanern ausgearbeiteten Gesetzentwurf ab. Auch sieben Republikaner stimmten gegen die Inititiative. Erst am Dienstag hatte die Kammer den Weg für eine Debatte über die Abkehr von Obamacare freigemacht. Nur wenige Stunden später wurde eine erste Gesetzesinitiative dazu abgelehnt. In dieser Woche sollen noch weitere Entwürfe zur Abstimmung gestellt werden. Vorgesehen ist, Obamacare ersatzlos abzuschaffen und erst später eine neue Reform auszuarbeiten. Die Republikaner haben im Senat eine Mehrheit von 52 Sitzen. Für US-Präsident Donald Trump ist das Abstimmungsergebnis ein weiterer Rückschlag. Die Abschaffung von Obamacare ist eines seiner wichtigsten Wahlversprechen. Vor seinen Anhängern in Ohio gab er sich dennoch optimistisch: "Wir sind jetzt einen Schritt näher daran, dass wir unsere Bürger vom Alptraum Obamacare befreien können" Die Republikaner versuchen seit sieben Jahren, die Reform des früheren Präsidenten Barack Obama zu torpedieren. Sie argumentieren, Obamacare sei zu teuer und ein zu großer Eingriff des Staates. Die Demokraten verweisen dagegen auf Millionen Amerikaner, die sich mit Hilfe des Gesetzes überhaupt erst eine Krankenversicherung leisten können.