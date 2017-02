US-Verteidigungsminister betont Bedeutung der Nato

Wogen glätten für US-Verteidigungsminister James Mattis im Hauptquartier der Nato. Nach der Aufregung um Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über das Militärbündnis, betonte er am Mittwoch in Brüssel: "Die Allianz bleibt eine fundamentale Basis für die USA und für die ganze transatlantische Gemeinschaft, die uns verbindet. Wie Präsident Trump erklärt hat, unterstützt er die Nato." Mattis unterstrich die Forderung seiner Regierung, von den europäischen Partnern einen größeren finanziellen Beitrag für die gemeinsame Sicherheit zu leisten. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen äußerte Verständnis dafür. "Die Amerikaner haben Recht: Es ist eine Frage der Fairness, dass auch wir Europäer alle zusammen unseren Beitrag leisten. Und dass nicht übermäßig Lasten bei den Amerikanern sind. Wir haben uns alle dazu verpflichtet, dass wir unseren Beitrag auch stufenweise erreichen wollen. Daran arbeiten wir. Das zeigt sich allein schon daran, dass der deutsche Verteidigungsetat auf das Jahr 2017 um 8 Prozent gestiegen ist. Es ist eine enorme Summe, aber es muss noch weiter gehen." Die Nato-Staaten haben vereinbart, dass sich jedes Land in die Richtung bewegt, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung auszugeben. Nach Angaben der Nato lagen 2016 nur fünf der 28 Mitgliedsländer über dieser Zielmarke: Neben den USA waren es Großbritannien, Estland, Polen und Griechenland. Deutschland hat seine Ausgaben zwar gesteigert, ist aber noch deutlich von der Zwei-Prozent-Marke entfernt.