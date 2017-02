US-Vizepräsident Pence sichert Unterstützung für Nato zu

US-Vizepräsident Mike Pence hat der Nato die "unerschütterliche" Unterstützung seines Landes zugesichert. Das sagte Pence am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz in seiner ersten außenpolitischen Rede als Vertreter von US-Präsident Donald Trump. "Der Präsident hat mich gebeten, heute hier zu kommen, um seine Grüße zu überbringen und die folgende Botschaft: Die Vereinigten Staaten von Amerika unterstützen klar die Nato. Wir bekennen uns unbeirrbar zu unseren Verpflichtungen zu diesem transatlantischen Abkommen." Die Schicksale der Vereinigten Staaten und Europas sind miteinander verflochten. Ihre Probleme sind unsere Probleme. Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Wir werden gemeinsam den Weg in die Zukunft beschreiten. Das ist Präsident Trumps Versprechen. Wir werden heute und in Zukunft zu Europa stehen. Denn: Wir haben uns gemeinsamen Werten verpflichtet: Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit." Pence sagte weiter: Die Amerikaner seien dankbar für die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit den Europäern.