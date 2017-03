USA erheben Anklage gegen russische Agenten

Die USA haben erstmals Anklage gegen russische Geheimagenten wegen eines Cyberangriffs erhoben. Das Justizministerium in Washington erklärte am Mittwoch, vier Männer - darunter zwei Mitglieder des russischen Geheimdienstes FSB - seien verantwortlich für einen Hackerangriff auf Yahoo im Jahr 2014, bei dem die Daten von 500 Millionen E-Mail-Konten erbeutet worden waren. Die amtierende Vize-Justizministerin Mary McCord erklärte, die Täter hätten es unter anderem auf Diplomaten und Militärs abgesehen. Die russischen Agenten hätten auf Geheiß ihres Dienstes gehandelt. O-TON AMTIERENDE VIZE-JUSTIZMINISTERIN MARY MCCORD: "Offiziere des FSB deckten, leiteten und bezahlten kriminelle Hacker um Informationen in den USA und anderswo durch den Einbruch in Computersysteme zu sammeln." Zwischen den Regierungen in Washington und Moskau gibt es kein Auslieferungsabkommen. McCord sagte, sie hoffe trotzdem auf die Kooperation der russischen Behörden. Yahoo wurde in den vergangenen Jahren Opfer von mindestens zwei großen Cyberangriffen. Dabei verschafften sich Hacker 2013 Zugang zu etwa einer Milliarde Nutzer-Konten und 2014 zu den E-Mail-Konten. Die Anklage vom Mittwoch umfasst auch Wirtschaftsspionage und Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen.