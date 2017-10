USA schlagen härteren Iran-Kurs ein - Aber kein Rückzug aus Atomabkommen

US-Präsident Donald Trump will einen härtern Kurs gegenüber dem Iran einschlagen und eine erneute Bestätigung des internationalen Atomabkommens verweigern. Grund sei unter anderem, dass die Islamische Republik mehrfach gegen das Abkommen verstoßen und ihre aggressive Politik seit der Unterzeichnung der Vereinbarung 2015 weiter verschärft habe, sagte Trump am Freitag. Es müsse sichergestellt werden, dass der Iran niemals an eine Atomwaffe gelange, so der US-Präsident weiter. Dies bedeute zwar nicht, dass sich die USA aus dem Abkommen zurückzögen. Der Deal habe laut Trump dem iranischen Regime außerdem das politische und wirtschaftliche Überleben gesichert. Der US-Präsident warf der Führung in Teheran vor, sie unterstütze weltweit Terrorismus. Trump versicherte er sei dazu bereit das Abkommen zu beenden, wenn es dazu keine Einigung mit dem US-Kongress und den Verbündeten gebe. Internationale Experten haben dem Iran bescheinigt, all seine Verpflichtungen nach dem Atomabkommen von 2015 einzuhalten. Trump zeigte sich davon zuletzt aber unbeeindruckt.