USA weisen 15 Diplomaten aus kubanischer Botschaft aus

Fünfzehn kubanische Diplomaten müssen die USA verlassen. Als Reaktion auf eine Reihe mysteriöser Erkrankungen von US-Diplomaten in Kuba ordneten die USA die Ausweisung der Botschaftsmitarbeiter an. Die Entscheidung sei getroffen worden, weil Kuba keine ausreichenden Maßnahmen ergriffen habe, die US-Diplomaten in Havanna zu schützen, sagte US-Außenminister Rex Tillerson. Deshalb hatten die USA in der vergangenen Woche beschlossen, mehr als die Hälfte ihres Botschaftspersonals aus Havanna abzuziehen und zugleich eine Reisewarnung ausgesprochen. Beschäftigte hatten dort über Hörverlust, Schwindel, Kopfschmerzen, Erschöpfung und Schlafstörungen geklagt. Die Ursachen für die Gesundheitsstörungen waren weiter unklar. Medien berichteten von "Akustik-Attacken". Die kubanische Regierung hatte eine Verwicklung in die Angelegenheit zurückgewiesen. Kubas Außenminister Bruno Rodriguez verurteilte die Ausweisung der Diplomaten scharf und warf den USA eine mangelnde Kooperation mit den Ermittlern vor.