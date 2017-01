Hat dieser Mann etwas mit dem Anschlag auf den Istanbuler Nachtclub zu tun? Die türkische Polizei hat einem TV-Bericht zufolge zwei Ausländer auf dem Istanbuler Flughafen Atatürk in Zusammenhang mit dem Anschlag festgenommen. Der Hauptverdächtige ist allerdings weiterhin auf der Flucht. Die türkische Doğan Nachrichtenagentur hat Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht, die den Verdächtigen Mitte Dezember 2016 am Busbahnhof der türkischen Stadt Konya zeigen sollen. Konya befindet sich rund 600 Kilometer südöstlich von Istanbul. Ein weiteres Video zeigt den Attentäter kurz vor der Erstürmung der Nachtclubs. Kurz bevor er in der Silvesternacht im Promiclub "Reina" 39 Menschen erschießt und fast 70 weitere verletzt. Die Ermittler gehen dem Sender CNN Türk zufolge davon aus, dass der Attentäter aus Kirgistan kommt. Die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr aus Sicherheitskreisen, der Mann könnte vor dem Anschlag in Syrien ausgebildet worden sein. Zu dem Anschlag bekannte sich die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die türkische Regierung will unterdessen den Ausnahmezustand um drei weitere Monate verlängern. Darüber werde das Parlament noch in dieser Woche abstimmen, sagte Ministerpräsident Binali Yildirim am Dienstag in einer Rede vor Abgeordneten seiner konservativen Regierungspartei AKP.