Nach dem Scheitern der Waffenruhe in Syrien haben Kampfflugzeuge nahe der belagerten Stadt Aleppo nach Angaben der Vereinten Nationen einen Konvoi mit Hilfsgütern bombardiert. Diese auf eine Seite der sozialen Medien eingestellten Bilder sollen unmittelbar nach dem Angriff entstanden sein. Mindestens 18 der 31 Lastwagen, die im Auftrag der UNO und des syrisch-arabischen Roten Halbmonds unterwegs waren, seien nach Angaben der UNO dabei getroffen worden. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von 12 Todesopfern. Der Angriff sei demnach von syrischen oder russischen Kampfbombern ausgeführt worden. Das syrische Militär äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, hat die Luftschläge auf den Konvoi scharf verurteilt. "Dieser war das Ergebnis eines langen Verhandlungsprozesses mit dem Ziel, eingeschlossenen Menschen zu helfen", erklärte eine Sprecherin de Misturas. Die syrische Führung hatte am Montag erklärt, das vor rund einer Woche für das Bürgerkriegsland vereinbarte "Regime der Ruhe" gelte nicht mehr. Auch Rebellenvertreter gaben an, die Waffenruhe sei faktisch gescheitert. Am Wochenende waren bei einem US-geführten Luftangriff auf syrische Regierungstruppen Dutzende Soldaten getötet worden.