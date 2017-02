Verhandlungen über Opels Zukunft noch offen

Die Gespräche über eine Opel-Übernahme durch den Peugeot-Mutter-Konzern PSA dauern an, der Ausgang sei aber noch offen, sagte Opel-Marketing-Chef Jürgen Keller in Frankfurt: O-TON JÜRGEN KELLER, OPEL EXEKUTIV DIREKTOR VERKAUF, MARKETING UND AFTERSALES ("Die Zusammenarbeit generiert substanzielle Synergien für beide Unternehmen. Im Rahmen dieser Allianz prüfen GM und PSA regelmäßig, ob es weitere Möglichkeiten für Kooperationen und die Ausweitung dieser Partnerschaft gibt. Dies schließt auch die Möglichkeit eines Kaufes von Opel durch PSA ein. Es gibt aber heute noch keine Garantien, dass eine Einigung erzielt wird bezüglich dieses Kaufs. Und leider kann ich Ihnen zum heutigen Zeitpunkt keine weiteren Details zu diesem Thema geben. Ich glaube, das werden Sie verstehen.") Die Opel-Mutter General Motors hatte vor wenigen Tagen bekanntgegeben, den deutschen Autobauer nach jahrelangen Verlusten an Peugeot zu verkaufen. Opel-Chef Karl-Thomas Neumann bezeichnete den geplanten Zusammenschluss als Chance. Auch der Betriebsrat begrüßte das Vorhaben, machte seine Zustimmung aber von der Sicherung der Arbeitsplätze abhängig. Insidern zufolge gibt es von PSA Signale, die vier Opel-Standorte zu erhalten und bis Ende 2018 keine betriebsbedingten Kündigungen auszusprechen.