Versteigerung von Zeichnungen aus "Tim und Struppi"

In Paris kommen Anfang April seltene Comic-Zeichnungen verschiedener Künstler unter den Hammer. Unter den Werken ist auch diese Herge-Zeichnung aus dem Band "Tim in Amerika" aus dem Jahr 1937. Sie könnte Schätzungen zufolge 600.000 bis 700.000 Euro erzielen. Kunstexperte Eric Leroy. O-TON ERIC LEROY, KUNSTEXPERTE: "Dieses Bild ist sehr symbolträchtig. Als Kinder kannten wir es alle und auch heute noch ist dieses Bild in unseren Köpfen. Man sollte dazu sagen, dass es zusammen mit einer kolorierten Kopie der Zeichnung verkauft wird. Sie ist sehr selten und sehr empfindlich. Das sind Dinge, die all die Jahre überstanden haben. Sie hatten keinen Wert und deshalb haben sich die Leute nicht richtig darum gekümmert." "Tim und Struppi" erzählt die Geschichte des jungen Reporters Tim, der zusammen mit seinem Hund Struppi verschiedene Länder bereist. Die Comicreihe erfreute sich bis heute großer Beliebtheit: Allein bis zum Tod des Zeichners im Jahr 1983 wurden 230 Millionen Bände verkauft. Viele der Zeichnungen legten in den letzten Jahren deutlich an Wert zu. Auf einer Auktion im November 2016 erzielte eine Tim-und-Struppi-Zeichnung sogar über 1,5 Millionen Euro.