Bei einem Luftangriff auf den Marktplatz der nordsyrischen Stadt Idlib sind nach Angaben von Augenzeugen Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Hier im Internet veröffentlichte Amateuraufnahmen. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder, teilten Mitarbeiter von Hilfsorganisationen mit. Mit bloßen Händen holten Helfer Leichen aus den Trümmern eingestürzter Häuser in der von Rebellen gehaltenen Stadt. Wer für die Attacke am Samstag verantwortlich war, war zunächst unklar. Die syrische Armee hat in den vergangenen Wochen verstärkt Rebellen-Stellungen in der Region angegriffen. Der Luftschlag ereignete sich nur Tage vor einer von den USA und Russland ausgehandelten Waffenrufe, die ab Montag mit dem Beginn des islamischen Opferfestes gelten soll. Die Feuerpause soll die Versorgung der Menschen in den eingeschlossenen Städten Syriens mit Hilfsgütern ermöglichen. Rebellen in Aleppo schauen dem Plan nüchtern entgegen. SYRIAN MAN, YASER ABO ALNOOR "Es liegt im Interesse des syrischen Volkes, dass das Blutvergießen beendet wird. Ein Waffenstillstand wäre ein guter Schritt, aber wer garantiert, dass er eingehalten wird. Und was kommt nach dem Opferfest?" CIVIL ACTIVIST, SAMER QARABI "Ich möchte keine humanitären Hilfen von jemandem bekommen, der mich erniedrigen will. Wir haben hier fünf Jahre gelitten. Und werden es weiter tun bis unsere Ziele erreicht sind." FREE SYRIAN ARMY FIGHTER, ABO ALITH "Allen bisherigen Waffenruhen hat das Regime ignoriert. Darum können wir diese nicht unterstützen. Die USA und Russland haben auch angekündigt, ihre Kräfte gegen die radikal-islamistischen Milizen "Islamischen Staat" und "Nusra Front" zu bündeln. Während Russland die Regierung in Damaskus unterstützt, stehen die USA auf Seiten gemäßigter Rebellen.