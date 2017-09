Viele Tote und Vermisste nach Unglück mit Flüchtlingsboot in Bangladesch

Nach dem Untergang eines Flüchtlingsboots aus Myanmar werden mehr als 50 Rohingya vermisst. Bislang seien 19 Tote und 27 Überlebende bestätigt, teilte die Polizei in Bangladesch am Freitag mit. Die Katastrophe ereignete sich am Donnerstagabend bei starkem Regen und schwerer See. Die Internationale Organisation für Migration (IOM) erklärte, vermutlich seien etwa 130 Menschen an Bord gewesen. Unterdessen haben die Vereinten Nationen vor einer Ausbreitung der Gewalt in Myanmar gewarnt. Generalsekretär Antonio Guterres sprach vor dem Sicherheitsrat von 250.000 möglichen weiteren Flüchtlingen und der sich weltweit am schnellsten entwickelnden Flüchtlingskrise. Myanmar lud den UNO-Generalsekretär ein, sich selbst ein Bild von der Lage im Land zu machen. Mitglieder der muslimischen Minderheit der Rohingya fliehen gegenwärtig zu Hunderttausenden aus Myanmar. Die Vereinten Nationen und mehrere Staaten werfen dem Militär des überwiegend buddhistischen Landes "ethnische Säuberung" vor. Die Regierung Myanmars weist dies zurück.