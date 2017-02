Vier Festnahmen in Frankreich wegen Anschlagsplanung

Festnahmen wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auch in Frankreich. Die dortigen Behörden haben nach eigener Einschätzung eine unmittelbar bevorstehende Straftat vereitelt. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen seien im Raum Montpellier im Süden des Landes vier Personen verhaftet worden, teilte das französische Innenministerium am Freitag mit. Aus Ermittlerkreisen verlautete, unter den Verdächtigen seien ein 20-Jähriger und seine 16-jährige Freundin. Beide seien für ihre Verbindungen in die islamistische Szene bekannt. Demnach sollte der Anschlag in Paris verübt werden. Nach Angaben des Innenministeriums wurde in der Wohnung des 20-Jährigen Sprengstoff gefunden. Dabei soll es sich Insidern zufolge um eine hochgefährliche Substanz handeln. Die Sicherheitsbehörden in Frankreich sind weiter in höchster Alarmbereitschaft. Seit Anfang 2015 sind bei einer Serie islamistischer Anschläge mehr als 230 Menschen getötet worden. Nach wie vor gilt der Ausnahmezustand, durch den Behörden bei der Verfolgung von Verdächtigen mehr Kompetenzen haben. Der Eiffelturm soll nun offenbar aus Sorge vor weiteren Attacken mit einer Wand aus schusssicherem Glas abgesichert werden. Den aus dem Pariser Rathaus verlautbarten Plänen zufolge könnte der Millionen teure Schutz rund 2,5 Meter hoch sein und die Gitter ersetzen, die zur Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr aufgestellt wurden.