Volkswagen hakt "Dieselgate" ab

(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) MATTHIAS MÜLLER, VORSTANDSVORSITZENDER VOLKSWAGEN am Freitag in Wolfsburg: "Ich darf Ihnen berichten, 2016 war für den Volkswagen-Konzern ein extrem anspruchsvolles Jahr, ein Jahr, das geprägt war von dem Auf und Ab in der Diesel-Krise und insbesondere auch von der Auf- und Abarbeitung der Diesel-Krise. Die Geschäftszahlen, die wir heute veröffentlicht haben, zeigen aber auch, 2016 war für Volkswagen ein sehr erfolgreiches Jahr." // "Gestatten Sie mir noch ein Wort zu dem neuen Vergütungssystem für den Vorstand, das der Aufsichtsrat, wie Sie wissen, heute beschlossen hat. Meine Vorstandskollegen und ich, wir sind überzeugt, dass damit eine neue Systematik definiert wurde, die die richtigen Zeichen zur richtigen Zeit setzt. Das neue Vergütungssystem ist transparent, es ist anspruchsvoll, und es wird unserer Verantwortung in der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion gerecht."