Volkswagen will sich nach Dieselkrise neu erfinden

Das Volkswagen-Logo auf dem Dach des Wolfsburger Hochhauses erstrahlt in neuem Glanz. 2016 wurde es ausgetauscht. Die Konzernleitung will in die Zukunft blicken und erklärt den Dieselskandal für beendet. Der Konzernchef Matthias Müller präsentierte am Dienstag die Bilanz. "Die wesentlichen Erkenntnisse liegen seit Veröffentlichung des 'Statement of Facts' durch das Departments of Justice auf dem Tisch. Wir sind derzeit dabei, weitere Erkenntnisse, pardon, weitere Konsequenzen aus den vorliegenden Erkenntnissen zu ziehen. Soweit Ermittlungen andauern, werden wir die Behörden wie bisher umfassend und vorbehaltlos unterstützen." Volkswagen will zu einem führenden Anbieter von Elektroautos werden. Der inzwischen weltgrößte Autokonzern plant in diesem und im nächsten Jahr zehn Modelle mit Elektroantrieb und will bis 2025 mehr als 30 neue, rein batteriegetriebene Fahrzeuge auf die Straße bringen. "Wir haben viel erreicht - im operativen Geschäft und mit wesentlichen Weichenstellungen für die Zukunft. Mein persönliches Fazit lautet daher: Auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt, Volkswagen ist wieder auf dem richtigen Weg." Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen mit seinen zwölf Marken trotz weiterer Belastungen durch die Dieselaffäre einen Betriebsgewinn von rund 7 Milliarden Euro eingefahren. Die Rückkehr von Volkswagen in die Gewinnzone machte sich auch im Geldbeutel von Vorstandschef Matthias Müller bemerkbar. Seine Gesamtbezüge kletterten im vergangenen Jahr laut Geschäftsbericht auf mehr als 7 Millionen Euro.