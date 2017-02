Vom Winde nicht verweht

Was mag schöner sein als so zu fliegen? Die Antwort, ließe sich sagen, weiß allein der Wind - in Spanien fanden dieser Tage die vierten "Wind Games" statt, mit über 200 Sportlern aus aller Welt. Windspiele also unter dem Hallendach. Hier in Aktion fliegt Kyra Poh aus Singepur, 14 Jahre alt und zweifache Siegerin hier, in der Freistil-Kategorie und in der Klasse "Solo Speed": O-Ton: "Die Windspiele waren toll - ein Super-Spaß. Ich mag alle Teams hier. Ich hatte viel Spaß, es war super, super krass. Ja, es war großartig." Die Veranstalter dieser Wettkämpfe sagen, ihr Sport unter dem Hallendach werde immer beliebter, sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Fans.