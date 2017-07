Von der Leyen: Bundeswehr-Standort Hammelburg soll ausgebaut werden

(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Montag in Hammelburg: "Hammelburg spielt eine große Rolle auch in Zukunft. Denn die Tatsache, dass die Bundeswehr wieder wächst, nach 25 Jahren Schrumpfung. Die Tatsache, dass wir wieder mehr Soldatinnen und Soldaten einstellen. 18.000 Soldatinnen und Soldaten in den nächsten 7 Jahren. Bringt auch mit sich, dass wir mehr Ausbildung brauchen. Hammelburg wird in den nächsten fünf Jahren Investitionen von über 70 Millionen Euro haben. Das ist auch dringend nötig, wenn man die Infrastruktur sieht. Hammelburg ist damit ein Standort, der Zukunft hat und den wir auch mit großen Engagement ausbauen werden."